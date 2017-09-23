В Краснодарское училище военных летчиков зачислены девушки из 11 регионов

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КРАСНОДАР, 23 сентября. /ТАСС/. Первые девушки-курсанты зачислены в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. Курсантками стали 15 представительниц 11 регионов от Калининграда до Иркутской области. Еще 14 абитуриенток зачислены в резерв, передает корреспондент ТАСС с итогового заседания приемной комиссии, состоявшегося в субботу.
Как сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, с 1 октября этого года в Краснодарском авиаучилище начнут обучение 15 девушек.
"Мы, наверное, отобрали лучших из лучших. Конкурс - один-два балла разрыв, физподготовка почти у всех 100 баллов, первая-вторая группа профпригодности. Почти все девушки выбирают истребители, хотя многие из них миниатюрные, хрупкие", - сообщил журналистам начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.
Экс-главком ВВС, Герой России Владимир Михайлов добавил, что было очень жаль отказывать девушкам в поступлении. "У девушек есть все шансы попасть в пилоты истребителей <...> Самолет не признает никаких авторитетов, девушкам надо только учиться и соблюдать летный закон. Сейчас Су-35 настолько прост, что нужно только точно отработать с автоматикой, и все будет хорошо", - отметил он.
Летчик-космонавт Елена Серова, входящая в состав мандатной комиссии, отметила, что девушкам предстоит тяжелый путь и в плане физической подготовки, и в освоении технических дисциплин. "Небо надо полюбить, но этот совет девочкам не нужен. Они не всегда могут объяснить, почему, но они все влюблены в небо. <...> Я уверена, что они справятся", - сказала Серова журналистам.
От министра обороны девушкам вручили погоны и поздравительный адрес, их родителям отправят специальные телеграммы. А юноши-курсанты летного училища подарили букеты и тем, кто зачислен в училище, и тем, кто зачислен в резерв. "Вы должны освоить сложную профессию военного летчика. Вы должны доказать, что Россия и девушки способны на подвиги", - подчеркнул Горемыкин, обращаясь к абитуриенткам.
Одной из поступивших стала Екатерина Пчела из города Энгельс Саратовской области. Она имеет 150 часов налета.
В этом году она закончила училище гражданской авиации и получила свидетельство коммерческого пилота, но с детства мечтала быть именно военным летчиком. Через неделю ей исполнится 22 года - она самая старшая из поступивших девушек.
У нее нет спортивных разрядов, она бегала каждый день, чтобы сдать экзамен по физподготовке, специально для поступления пересдала ЕГЭ.
"Я хочу летать на истребителях - например, Су-35. Здесь я уже пробовала летать на тренажере на Як-130, выполнять с инструктором фигуры высшего пилотажа", - рассказала девушка корреспонденту ТАСС.
На вопрос Горемыкина, кем она хочет стать, девушка пошутила: "Пилотом. А потом командиром дивизии и главкомом ВВС".