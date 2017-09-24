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Силы Северного флота вернулись в пункты постоянной дислокации после учений в Арктике

Армия и ОПК
24 сентября, 10:46 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 24, сентября. /ТАСС

В маневрах было задействовано более 5 тыс. военнослужащих и свыше 300 единиц боевой техники и вооружения

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МУРМАНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Силы и войска Северного флота (СФ), принимавшие участие в боевой подготовке на береговых и морских полигонах, вернулись в пункты постоянной дислокации. Как сообщили в воскресенье в пресс-службе СФ, зачетное учение разнородных сил СФ состоялось под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова в период с 14 по 21 сентября.

СПЕЦПРОЕКТ

Северный флот России

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в арктической зоне

"В различных эпизодах учения приняли участие более 20 боевых кораблей, в том числе тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков", 10 атомных и дизельных подводных лодок различных проектов, в том числе атомные крейсеры "Дмитрий Донской" и "Орел", около 20 судов обеспечения и до 30 летательных аппаратов", - сообщили в пресс-службе.

На флоте добавили, что в мероприятиях было задействовано более 5 тыс. человек военнослужащих СФ и более 300 единиц боевой техники и вооружения. За время выхода в море каждый из боевых надводных кораблей прошел порядка полутора тыс. миль и выполнил десятки боевых упражнений, связанных с противолодочной, противодиверсионной и противовоздушной обороной, нанесением артиллерийских и ракетных ударов.

В ходе розыгрыша различных эпизодов с боевой стрельбой в акваториях Баренцева, Белого морей и моря Лаптевых было произведено 13 пусков крылатыми ракетами морского и наземного базирования, в том числе и из-под воды с борта двух атомных подводных ракетных крейсеров. Были успешно отработаны задачи по поражению крылатых ракет-мишеней, имитирующих средства воздушного нападения условного противника. ТАРКР "Петр Великий" и эсминец "Адмирал Ушаков" выполнили зенитные ракетные стрельбы комплексами ПВО "Форт- М" и "Ураган".

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