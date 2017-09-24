Российский генерал погиб в Сирии в результате минометного обстрела ИГ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российский генерал-лейтенант погиб под Дейр-эз-Зором в Сирии в результате минометного обстрела со стороны террористов "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Старший группы российских военных советников генерал-лейтенант В. Асапов находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор. ​В результате внезапного минометного обстрела боевиков ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) генерал-лейтенант Валерий Асапов получил смертельное ранение от разрыва мины", - сказали в ведомстве.