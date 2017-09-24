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В Новосибирской области пройдут масштабные учения РВСН

Армия и ОПК
24 сентября, 23:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

По данным Минобороны, в учениях задействуют более 4 тыс. военнослужащих

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Масштабные учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с участием более 4 тыс. военнослужащих и 400 единиц техники пройдут в конце сентября в Новосибирской области. Об этом сообщили в воскресенье в Министерстве обороны РФ.

"Планируется отработка обширного перечня задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям и ударам высокоточного оружия, выполнению боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий в районах дислокации войск", - рассказали в Минобороны РФ. Отмечается, что в маневрах впервые будут задействованы перспективные образцы специальной техники.

В оборонном ведомстве отметили, что в учениях примут участие боевые самолеты и вертолеты. "Для отработки вопросов прикрытия позиционного района дивизии и имитации действий авиации будет использовано звено сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31. Задачи ведения воздушной разведки элементов боевого порядка ракетных полков на маршрутах боевого патрулирования будут выполнять самолеты Ан-30", - говорится в сообщении.

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