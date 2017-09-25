Россия направила в Сирию стройматериалы и спецтехнику

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Россия направила в Сирию более 4 тыс. тонн стройматериалов и специальную строительную технику для восстановления инфраструктуры жизнеобеспечения освобожденных от террористов населенных пунктов. Об этом сообщили в понедельник в Министерстве обороны РФ.

"Морским транспортом в Сирийскую Арабскую Республику отправлены строительная техника, оборудование и материалы для восстановления автомобильных и железных дорог, водо-трубопроводов, линий электроснабжения, системы телефонной и телеграфной связи, больниц, школ и социальных объектов", - говорится в сообщении.

Подразделения Минобороны России ранее осуществили доставку строительной техники и материалов железнодорожным транспортом в порт Новороссийск и ее погрузку на морской транспорт для дальнейшей доставки в Сирию.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что в Сирию морским транспортом доставляются более 40 единиц строительной техники, в том числе бульдозеры, экскаваторы и краны, а также свыше 2 тыс. тонн металлических труб, сотни километров высоковольтных и оптиковолоконных проводов и стройматериалы для больниц, школ и социальных объектов.