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Системы "Град" поразили около 40 целей на учениях под Челябинском

Армия и ОПК
25 сентября, 5:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Расчеты техники отработали цели на удалении от 8 до 18 км

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" отработали поражение целей в ходе масштабных учений под Челябинском. В маневрах принимали участие более тысячи военнослужащих, сообщил в понедельник помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"По замыслу учений, реактивной артиллерии в связке с операторами разведывательных комплексов "Стрелец" и беспилотной авиации, предстояло уничтожить несколько крупных бандгрупп на подступах к условному населенному пункту. Расчеты "Градов" отработали поражение целей на удалении от 8 до 18 км, наведение ударов обеспечили беспилотные летательные аппараты "Орлан", которые передали на командные пункты координаты целей и обеспечили контроль их поражения", - отметил Рощупкин.

Он добавил, что всего в ходе учений, в которых приняли участие более тысячи человек и около 150 единиц техники, реактивная артиллерия выполнила около 40 огневых задач. "Новейшие средства разведки обеспечили "Градам" мгновенное нанесение ударов, позволив избежать потерь в антитеррористических подразделениях", - сказал полковник.

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