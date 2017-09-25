Фрегат "Адмирал Григорович" вышел в Средиземное море

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" вышел в Средиземное море из Севастополя для участия в "Русской неделе на Ионических островах" в Греции. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель флота Вячеслав Трухачев.
"Экипаж российского корабля в период с 27 сентября по 1 октября примет участие в мероприятиях XVI общественного форума "Русская неделя на Ионических островах", в рамках которого на острове Корфу пройдут дни памяти прославленного адмирала Федора Ушакова, под командованием которого в 1799 году русские моряки освободили остров от иноземных захватчиков", - сказал Трухачев.
Он добавил, что для участия в российско-греческих мероприятиях на борту российского корабля находится рота почетного караула и оркестр Черноморского флота.