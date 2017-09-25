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Фрегат "Адмирал Григорович" вышел в Средиземное море

Армия и ОПК
25 сентября, 11:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Экипаж корабля примет участие в мероприятиях общественного форума "Русская неделя на Ионических островах"

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" вышел в Средиземное море из Севастополя для участия в "Русской неделе на Ионических островах" в Греции. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель флота Вячеслав Трухачев.

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"Экипаж российского корабля в период с 27 сентября по 1 октября примет участие в мероприятиях XVI общественного форума "Русская неделя на Ионических островах", в рамках которого на острове Корфу пройдут дни памяти прославленного адмирала Федора Ушакова, под командованием которого в 1799 году русские моряки освободили остров от иноземных захватчиков", - сказал Трухачев.

Он добавил, что для участия в российско-греческих мероприятиях на борту российского корабля находится рота почетного караула и оркестр Черноморского флота.

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