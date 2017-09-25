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Уволен гендиректор "дочки" "Алмаз-Антея", выпускающей ракеты для систем ПВО

Армия и ОПК
25 сентября, 11:31 UTC+3

Ахмет Мухаметов лишился должности в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей, говорится в сообщении концерна

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Материал из 1 страницы
Один из заводов концерна ВКО "Алмаз-Антей"

Один из заводов концерна ВКО "Алмаз-Антей"

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Совет директоров АО "ММЗ "Авангард" решил досрочно прекратить полномочия гендиректора предприятия Ахмета Мухаметова за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщает пресс-служба концерна "Алмаз-Антей", в состав которого входит завод.

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"В связи с ненадлежащим исполнением генеральным директором АО "ММЗ "Авангард" (входит в Концерн ВКО "Алмаз-Антей") своих должностных обязанностей, выразившимся в превышении должностных полномочий, невыполнении решений совета директоров АО "ММЗ "Авангард", причинении репутационного вреда интересам общества и АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", а также создании условий для включения общества в реестр недобросовестных поставщиков, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации советом директоров общества принято решение досрочно прекратить полномочия генерального директора АО "ММЗ "Авангард" Мухаметова Ахмета Абдул-Хаковича", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

Согласно сведениям из открытых источников, Ахмет Мухаметов занимал пост гендиректора предприятия с сентября 2015 года, при этом на заводе он работал с 1975 года.

Московский машиностроительный завод "Авангард" был создан в 1942 году. Изначально предприятие выпускало авиационные двигатели, в 1950-е приступило к производству зенитных ракет, в том числе для комплексов С-25 и С-75. По данным из открытых источников, ММЗ "Авангард" выпускал также противоракеты для системы А-135. В 2002 году завод вошел в состав концерна "Алмаз-Антей".

Сейчас, по данным из открытых источников, предприятие выпускает зенитные ракеты для ряда комплексов и систем ПВО, которые выпускает концерн "Алмаз-Антей", в том числе ракеты для систем С-300 и С-400. Отмечается, что в настоящее время "Авангард" является одним из ключевых предприятий военно-промышленного комплекса страны, единственным изготовителем зенитных управляемых ракет.

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