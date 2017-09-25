"Онега" и "Нарьян-Мар" отразили воздушную атаку условного врага на учениях в Белом море

МУРМАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Малые противолодочные корабли Беломорской военно-морской базы Северного флота "Онега" и "Нарьян-Мар" отразили воздушное нападение условного противника в ходе учений в Белом море. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"Экипажи малых противолодочных кораблей отработали стрельбу по имитированным воздушным целям зенитными ракетными комплексами "Оса-МА", а также артиллерийскими установками АК-176 и скорострельными артиллерийскими комплексами АК-630", - говорится в сообщении.

По замыслу учений, корабли отражали налет авиации условного противника и осуществляли уничтожение управляемой авиабомбы. В маневрах были задействованы самолеты Су-33 корабельного истребительного авиаполка. Летчики сбросили учебную авиабомбу.

Экипажи "Онеги" и "Нарьян-Мара" также отработали тактику маневрирования при воздушном нападении противника и координацию действий экипажей кораблей при сопровождении воздушных целей.