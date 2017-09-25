"Онега" и "Нарьян-Мар" отразили воздушную атаку условного врага на учениях в Белом море

Источник: экс-глава "Русгидро" Дод отпущен из-под домашнего арестаПроисшествия 25 сентября, 14:00
Кокорин сообщил, что рад возвращению в сборную России по футболуСпорт 25 сентября, 13:57
Путин уволил губернатора Самарской областиПолитика 25 сентября, 13:53
Российские конькобежцы и шорт-трекисты будут готовиться к ОИ-2018 в Сеуле и ОбихироСпорт 25 сентября, 13:51
Новосибирские студенты разработали новый алгоритм шифрования для работы с большими даннымиНаука 25 сентября, 13:40
"Спартак" попросил болельщиков отказаться от пиротехники на матче с "Ливерпулем"Спорт 25 сентября, 13:38
Джамала раскритиковала власти Украины за языковую политикуКультура 25 сентября, 13:30
ПГК за 8 месяев 2017 г. увеличила перевозки цемента на Северо-Западе на 15%Транспорт 25 сентября, 13:27
Гидротехническое сооружение у водоема на Урале, где погибла рыба, отремонтируют в 2018 г.Новости Урала 25 сентября, 13:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МУРМАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Малые противолодочные корабли Беломорской военно-морской базы Северного флота "Онега" и "Нарьян-Мар" отразили воздушное нападение условного противника в ходе учений в Белом море. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба флота.
"Экипажи малых противолодочных кораблей отработали стрельбу по имитированным воздушным целям зенитными ракетными комплексами "Оса-МА", а также артиллерийскими установками АК-176 и скорострельными артиллерийскими комплексами АК-630", - говорится в сообщении.
По замыслу учений, корабли отражали налет авиации условного противника и осуществляли уничтожение управляемой авиабомбы. В маневрах были задействованы самолеты Су-33 корабельного истребительного авиаполка. Летчики сбросили учебную авиабомбу.
Экипажи "Онеги" и "Нарьян-Мара" также отработали тактику маневрирования при воздушном нападении противника и координацию действий экипажей кораблей при сопровождении воздушных целей.