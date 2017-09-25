Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новые модули дозиметрического контроля от "Швабе" поступят военным в 2018 году

Армия и ОПК
25 сентября, 19:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Приборы позволят военным обнаружить радиоактивное загрязнение, измерить его интенсивность и определить место концентрации излучения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Первые образцы новых модулей контроля за радиационным фоном, разработанные на Загорском оптико-механическом заводе в 2016 году и успешно прошедшие испытания, поступят на вооружение в подразделения Минобороны РФ в начале 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы холдинга - разработчика модулей радиационного контроля "Швабе".

"Модули обнаружения гамма- и бета-излучения, разработанные на Загорском оптико-механическом заводе, прошли серию испытаний в июне 2017 года и приняты на снабжение Министерством обороны РФ. Первые поставки военным планируются в начале 2018 года", - говорится в сообщении холдинга.

В комплект дозиметрических приборов входит три устройства: модуль детектирования гамма-излучения для техники, модуль детектирования гамма- и бета-излучения для личного состава и модуль непрерывного радиационного контроля. По словам разработчиков, все изделия могут использоваться военными для работы в полевых условиях для определения степени радиоактивного загрязнения вооружения, военной техники, личного состава и снаряжения. "Новые детекторы позволят вести дозиметрический контроль загрязнения в период военного времени и во время аварийной ситуации при ликвидации последствий ЧС на радиационно опасных объектах. Кроме вооруженных сил, потенциальным потребителем данной продукции выступает МЧС России", - отметил генеральный директор Загорского механического завода Андрей Расторгуев.

Все разработки новых модулей от "Швабе" позволяют обнаружить радиоактивное загрязнение, измерить его интенсивность и определить место концентрации излучения. Полная информация после мониторинга поступает на автоматизированный контрольно-распределительный пункт. Полученные данные позволяют специалистам принять решение о том, как действовать дальше.

"Впервые комплект дозиметрических модулей в контрольно-распределительном пункте "Швабе" представил в этом году на площадке Международного военно-технического форума "Армия-2017". Интерес к изделию проявили российские военные и представители МЧС", - говорится в сообщении холдинга.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
"Тигр"-трансформер
Триумф “Ворчуна”
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Турецкие звезды: выступление пилотажной группы на форуме "Армия-2017"
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пхеньян заявил, что имеет право сбивать бомбардировщики США
2
Рябков: гибель российского генерала в Сирии стала следствием двуличия политики США
3
Политическое землетрясение: итоги парламентских выборов в Германии
4
В ООН считают, что в Крыму должно применяться законодательство Украины
5
Биография врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Украина готовит против России иск по Донбассу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама