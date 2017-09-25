Новые модули дозиметрического контроля от "Швабе" поступят военным в 2018 году

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Первые образцы новых модулей контроля за радиационным фоном, разработанные на Загорском оптико-механическом заводе в 2016 году и успешно прошедшие испытания, поступят на вооружение в подразделения Минобороны РФ в начале 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы холдинга - разработчика модулей радиационного контроля "Швабе".

"Модули обнаружения гамма- и бета-излучения, разработанные на Загорском оптико-механическом заводе, прошли серию испытаний в июне 2017 года и приняты на снабжение Министерством обороны РФ. Первые поставки военным планируются в начале 2018 года", - говорится в сообщении холдинга.

В комплект дозиметрических приборов входит три устройства: модуль детектирования гамма-излучения для техники, модуль детектирования гамма- и бета-излучения для личного состава и модуль непрерывного радиационного контроля. По словам разработчиков, все изделия могут использоваться военными для работы в полевых условиях для определения степени радиоактивного загрязнения вооружения, военной техники, личного состава и снаряжения. "Новые детекторы позволят вести дозиметрический контроль загрязнения в период военного времени и во время аварийной ситуации при ликвидации последствий ЧС на радиационно опасных объектах. Кроме вооруженных сил, потенциальным потребителем данной продукции выступает МЧС России", - отметил генеральный директор Загорского механического завода Андрей Расторгуев.

Все разработки новых модулей от "Швабе" позволяют обнаружить радиоактивное загрязнение, измерить его интенсивность и определить место концентрации излучения. Полная информация после мониторинга поступает на автоматизированный контрольно-распределительный пункт. Полученные данные позволяют специалистам принять решение о том, как действовать дальше.

"Впервые комплект дозиметрических модулей в контрольно-распределительном пункте "Швабе" представил в этом году на площадке Международного военно-технического форума "Армия-2017". Интерес к изделию проявили российские военные и представители МЧС", - говорится в сообщении холдинга.