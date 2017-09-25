Кронштадтский парк "Патриот" соберет экспозицию сухопутной и военно-воздушной техники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Создаваемый в Кронштадте филиал подмосковного парка "Патриот" включит не только военно-морской, но также сухопутный и военно-воздушный кластер. Такое решение было принято в понедельник на межведомственном совещании в северной столице, сообщает пресс-служба администрации города.

В парке будет выставлена демилитаризованная боевая техника и вооружение Западного военного округа (ЗВО), а также историческая техника, находящаяся на хранении в арсеналах и воинских частях.

"Принято решение, что помимо ранее запланированного военно-морского кластера, в кронштадтском парке "Патриот" появятся сухопутный и военно-воздушный кластеры", - говорится в сообщении.

В состав парка войдут земли и объекты Минобороны РФ, утратившие свое военное назначение и являющиеся объектами культурного наследия, в том числе комплекс зданий Нового Адмиралтейства, Восточная Усть-Рогатка (один из пирсов Петровского канала - прим. ТАСС), Голландская кухня, южная оградительная стенка Морского канала, батарея "Князь Меншиков", Комплекс мортирных батарей Кронштадтской крепости и друге.

О планах по созданию парка было объявлено в феврале 2017 года. Проект предусматривает размещение на территории будущего общественного пространства зон береговых войск, морской пехоты, поисковых и аварийно-спасательных сил, подводных и противодиверсионных сил и средств, а также установку многофункциональных тренажерных комплексов двойного назначения.

Подмосковный парк "Патриот" открылся 16 июня 2015 года на 55 км трассы М-1 . На его территории располагается Центральный музей бронетанкового вооружения и техники, военно-исторический комплекс "Партизанская деревня", Центр военно-тактических игр, а также объединенный сектор Воздушно-космических сил и Конгрессно- выставочный центр.