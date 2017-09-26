Новый буксир для ВМФ прошел морскую часть госиспытаний

СМИ: российский авторынок к 2020 году вырастет до 2 млн проданных машинЭкономика и бизнес 26 сентября, 1:48
Конец системы квот на мигрантов в ЕС: надежды и фиаскоМеждународная панорама 26 сентября, 1:24
Матвиенко: двери ассамблеи Межпарламентского союза для Украины остаются открытымиПолитика 26 сентября, 0:29
"Спартак" сыграет с "Ливерпулем" в матче футбольной Лиги чемпионовСпорт 26 сентября, 0:06
"Арсенал" обыграл "Вест Бромвич" в матче чемпионата Англии по футболуСпорт 25 сентября, 23:55
Воронин: хоккеисты "Спартака" в победных матчах больше трудились для поиска своей игрыСпорт 25 сентября, 23:26
Бывший футболист сборной Испании Хаби Алонсо станет тренеромСпорт 25 сентября, 23:21
Нестеров: игра со "Слованом" пойдет хоккеистам ЦСКА на пользуСпорт 25 сентября, 23:04
Хоккеисты Окулов, Светлаков, Кузьменко присоединятся к основной группе ЦСКА во вторникСпорт 25 сентября, 22:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Морская часть государственных испытаний новейшего буксира проекта 90600 "РБ-393", построенного для ВМФ России на петербургском предприятии "Пелла", успешно завершилась. Об этом сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны по ВМФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.
"В ходе испытаний окончательно проверены все системы буксира и техническое оборудование, размещенное на борту. В ближайшее время Государственной приемной комиссией будет подписан приемный и судно будет передано в состав Военно- морского флота. Планируется, что буксир нового поколения "РБ-393" войдет в состав Балтийского флота", - заявил Дыгало. Он также подчеркнул, что строительство буксира осуществлено с опережением графика.
Буксир проекта 90600 "РБ-393" предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в пунктах базирования сил ВМФ, на рейдах и в прибрежных районах, снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, участия в спасательных операциях, перевозки грузов, размывки льда. На буксире установлен гидравлический кран - манипулятор грузоподъемность 450 кг на вылете стрелы 5 м. Для тушения пожаров судно оборудовано системой внешнего пожаротушения. Буксир способен развивать скорость до 11,5 узлов.