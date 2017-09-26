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Новый буксир для ВМФ прошел морскую часть госиспытаний

Армия и ОПК
26 сентября, 1:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Буксир нового поколения "РБ-393" войдет в состав Балтийского флота, рассказал представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны по ВМФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Морская часть государственных испытаний новейшего буксира проекта 90600 "РБ-393", построенного для ВМФ России на петербургском предприятии "Пелла", успешно завершилась. Об этом сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны по ВМФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

"В ходе испытаний окончательно проверены все системы буксира и техническое оборудование, размещенное на борту. В ближайшее время Государственной приемной комиссией будет подписан приемный и судно будет передано в состав Военно- морского флота. Планируется, что буксир нового поколения "РБ-393" войдет в состав Балтийского флота", - заявил Дыгало. Он также подчеркнул, что строительство буксира осуществлено с опережением графика.

Буксир проекта 90600 "РБ-393" предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в пунктах базирования сил ВМФ, на рейдах и в прибрежных районах, снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, участия в спасательных операциях, перевозки грузов, размывки льда. На буксире установлен гидравлический кран - манипулятор грузоподъемность 450 кг на вылете стрелы 5 м. Для тушения пожаров судно оборудовано системой внешнего пожаротушения. Буксир способен развивать скорость до 11,5 узлов.

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