ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Самолеты российской авиагруппы в Сирии в течение минувших суток нанесли в провинции Идлиб 10 ударов по объектам террористов, все они были расположены вдали от населенных пунктов, о чем свидетельствуют данные объективного контроля. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В течение минувших суток, после доразведки беспилотными средствами и дополнительного подтверждения по другим каналам, самолетами российской авиагруппы было нанесено 10 ударов по объектам террористов в провинции Идлиб. Это расположенные вдали от населенных пунктов подземные базы боевиков, полевые склады боеприпасов, бронетехника, реактивные системы залпового огня и мастерские по оснащению "джихадмобилей". По всем ударам имеются данные объективного контроля", - сказал он.

По информации Конашенкова, уничтоженные объекты и техника были задействованы как при подготовке, так и в ходе нападения террористов на позиции российских военных полицейских на севере провинции Хама 18 сентября с целью их захвата в заложники.

Как подчеркнул официальный представитель Минобороны, распространяемые из Лондона "Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека" (т. н. "Обсерватория по правам человека в Сирии") заявления о якобы нанесении ВКС России ударов по населенным пунктам в провинции Идлиб, как всегда не содержат никаких доказательств.

"Авиация ВКС России в Сирийской Арабской Республике не наносит ударов по населенным пунктам. Заявления "Обсерватории" со ссылкой на анонимных "очевидцев" или "волонтеров" традиционно голословны и служат "информационным прикрытием" действий боевиков "[Джебхат] ан- Нусры" и примкнувших к ней группировок", - заявил Конашенков.