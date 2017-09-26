Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе

Армия и ОПК
26 сентября, 5:05 UTC+3 МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Уничтоженные объекты и техника были задействованы при подготовке и в ходе нападения террористов на позиции российских военных полицейских для захвата их в заложники, рассказали в Минобороны

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Самолеты российской авиагруппы в Сирии в течение минувших суток нанесли в провинции Идлиб 10 ударов по объектам террористов, все они были расположены вдали от населенных пунктов, о чем свидетельствуют данные объективного контроля. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В течение минувших суток, после доразведки беспилотными средствами и дополнительного подтверждения по другим каналам, самолетами российской авиагруппы было нанесено 10 ударов по объектам террористов в провинции Идлиб. Это расположенные вдали от населенных пунктов подземные базы боевиков, полевые склады боеприпасов, бронетехника, реактивные системы залпового огня и мастерские по оснащению "джихадмобилей". По всем ударам имеются данные объективного контроля", - сказал он.

По информации Конашенкова, уничтоженные объекты и техника были задействованы как при подготовке, так и в ходе нападения террористов на позиции российских военных полицейских на севере провинции Хама 18 сентября с целью их захвата в заложники.

Как подчеркнул официальный представитель Минобороны, распространяемые из Лондона "Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека" (т. н. "Обсерватория по правам человека в Сирии") заявления о якобы нанесении ВКС России ударов по населенным пунктам в провинции Идлиб, как всегда не содержат никаких доказательств.

"Авиация ВКС России в Сирийской Арабской Республике не наносит ударов по населенным пунктам. Заявления "Обсерватории" со ссылкой на анонимных "очевидцев" или "волонтеров" традиционно голословны и служат "информационным прикрытием" действий боевиков "[Джебхат] ан- Нусры" и примкнувших к ней группировок", - заявил Конашенков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
"Тигр"-трансформер
Триумф “Ворчуна”
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Турецкие звезды: выступление пилотажной группы на форуме "Армия-2017"
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Столичная полиция начала проверку по факту гибели сотрудника ГИБДД
2
Порошенко считает неприемлемым размещать миссию ООН на линии разграничения в Донбассе
3
С иномарки, которая сбила сотрудника ГИБДД в центре Москвы, сняты номера серии АМР
4
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
5
Вопреки угрозам и критике: иракские курды провели референдум, грозящий взорвать регион
6
Конец системы квот на мигрантов в ЕС: надежды и фиаско
7
На автостоянке в Чите сгорели более 15 маршруток
Темы дня
Новости партнеров
Реклама