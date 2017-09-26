Минобороны опубликовало видео авиаударов по бронетехнике ИГ в Идлибе

ТАСС/Минобороны РФ

Минобороны РФ опубликовало видео авиаударов по бронетехнике боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб.

На записи показано нанесение ударов по подземным базам боевиков, полевым складам боеприпасов, бронетехнике, реактивным системам залпового огня и мастерским по оснащению "джихадмобилей".

По словам официального представителя российского оборонного ведомства Игоря Конашенкова, уничтоженные объекты и техника использовались при нападении боевиков на позиции российской военной полиции в провинции Хама 18 сентября.