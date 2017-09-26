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Минобороны опубликовало видео авиаударов по бронетехнике ИГ в Идлибе

Армия и ОПК
26 сентября, 9:56 UTC+3

Целями ударов стали подземные базы боевиков, склады боеприпасов, бронетехника, реактивные системы залпового огня и мастерские по оснащению "джихадмобилей"

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ТАСС/Минобороны РФ

Минобороны РФ опубликовало видео авиаударов по бронетехнике боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб.

На записи показано нанесение ударов по подземным базам боевиков, полевым складам боеприпасов, бронетехнике, реактивным системам залпового огня и мастерским по оснащению "джихадмобилей".

По словам официального представителя российского оборонного ведомства Игоря Конашенкова, уничтоженные объекты и техника использовались при нападении боевиков на позиции российской военной полиции в провинции Хама 18 сентября.

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