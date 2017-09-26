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Большая часть "Терминаторов" будет поставлена в российскую армию в 2018 году

Армия и ОПК
26 сентября, 11:46 дата обновления: 26 сентября, 11:53 UTC+3

Минобороны РФ подписало контракт на поставку БМПТ "Терминатор" в ходе форума "Армия-2017"

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Боевая машина поддержки танков "Терминатор"

Боевая машина поддержки танков "Терминатор"

© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Большая часть БМПТ "Терминатор" будет поставлена в армию России в 2018 году. Об этом заявил во вторник генеральный директор "Уралвагонзавода" (УВЗ) Александр Потапов.

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"Мы планируем большую часть машин [БМПТ "Терминатор"] сдать в 2018 году", - заявил он.

Ранее начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шевченко сообщил, что БМПТ "Терминатор" будет принята на вооружение в России в этом году. Он отметил, что это "машина принципиально нового класса", "интерес к которой проявили уже многие страны, в первую очередь Израиль и Сирия". Как уточнил генерал, БМПТ успешно прошла все виды испытаний.

Минобороны РФ подписало контракт на поставку БМПТ "Терминатор" в ходе форума "Армия-2017". Общая сумма соглашений, заключенных тогда военным ведомством с "Уралвагонзаводом", превысила 24 млрд рублей.

Боевая масса "Терминатора", согласно данным с сайта производителя, составляет 44 тонны. Машина оснащена двумя автоматическими пушками 2А42 калибра 30 мм и спаренным с ними пулеметом ПКТМ калибра 7,62 мм.

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