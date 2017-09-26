УВЗ завершит вхождение в Ростех к началу следующего года

Косаченко: отстранение Квята связано с желанием "Торо Россо" "встряхнуть" гонщикаСпорт 26 сентября, 12:41
Число антидопинговых организаций, призывающих отстранить Россию от ОИ-2018, достигло 38Спорт 26 сентября, 12:32
Агент: "ВИМ-Авиа" прекратила оформление возврата по купленным билетамЭкономика и бизнес 26 сентября, 12:30
В музее на Урале впервые представят редкие кристаллы рубина, найденные в АрктикеНаука 26 сентября, 12:22
Минфин: расчеты биткоинами в России легализованы не будутЭкономика и бизнес 26 сентября, 12:22
THR: сиквел "Оно" выйдет в прокат в сентябре 2019 годаКультура 26 сентября, 12:20
Чемпионка мира Губайдуллина не выступит на турнире сильнейших пятиборцев мира в КатареСпорт 26 сентября, 12:19
WADA не изменит критерии восстановления РУСАДАСпорт 26 сентября, 12:18
Пресс-конференция о старте программы наставничества в России. ВидеотрансляцияОбщество 26 сентября, 12:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вхождение "Уралвагонзавода" в состав госкорпорации "Ростех" завершится к концу этого - началу следующего года. Об этом сообщил во вторник журналистам гендиректор УВЗ Александр Потапов.
"У нас указ президента вышел в декабре 2016 года, дал он нам срок 18 месяцев. Мы стараемся это реализовать быстрее. Думаю, конец этого - начало следующего года", - сказал он.
НПК "Уралвагонзавод" - российская корпорация, которая занимается, в частности, разработкой и производством военной техники, включая танки, самоходные гаубицы, тяжелые огнеметные системы. Президент РФ Владимир Путин 27 декабря 2016 года подписал указ о передаче Ростеху 100% акций "Уралвагонзавода".