УВЗ завершит вхождение в Ростех к началу следующего года

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вхождение "Уралвагонзавода" в состав госкорпорации "Ростех" завершится к концу этого - началу следующего года. Об этом сообщил во вторник журналистам гендиректор УВЗ Александр Потапов.

"У нас указ президента вышел в декабре 2016 года, дал он нам срок 18 месяцев. Мы стараемся это реализовать быстрее. Думаю, конец этого - начало следующего года", - сказал он.

НПК "Уралвагонзавод" - российская корпорация, которая занимается, в частности, разработкой и производством военной техники, включая танки, самоходные гаубицы, тяжелые огнеметные системы. Президент РФ Владимир Путин 27 декабря 2016 года подписал указ о передаче Ростеху 100% акций "Уралвагонзавода".