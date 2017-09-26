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В ВС РФ начались поставки встроенных в ракету систем РЭБ, имитирующих массированный удар

Армия и ОПК
26 сентября, 12:28 UTC+3

Они предназначены для современных и перспективных боевых действий

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) начал поставлять в войска аэродинамические цели, в которых встроена система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способная имитировать групповой ракетный налет. Об этом рассказал ТАСС советник первого заместителя генерального директора КРЭТ Владимир Михеев.

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"Хочу сказать, что эта работа многоэтапная. Таких целей целый типоряд. Они предназначены для современных и перспективных боевых действий, сейчас уже какая-то часть этих аэродинамических целей, которые, например, действуют на расстоянии 10-20 км, заказаны, и идут их поставки", - сказал Михеев.

Говоря о дальнейших перспективах и о таких самолетах, как ПАК ФА или Су-34, он отметил, что для них разрабатывается свой типоряд таких систем. "Такие цели будут изображать массированный налет на расстоянии сотен километров. Здесь речь идет о ближайших двух-трех годах", - уточнил собеседник агентства.

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