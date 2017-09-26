В ВС РФ начались поставки встроенных в ракету систем РЭБ, имитирующих массированный удар

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) начал поставлять в войска аэродинамические цели, в которых встроена система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способная имитировать групповой ракетный налет. Об этом рассказал ТАСС советник первого заместителя генерального директора КРЭТ Владимир Михеев.

"Хочу сказать, что эта работа многоэтапная. Таких целей целый типоряд. Они предназначены для современных и перспективных боевых действий, сейчас уже какая-то часть этих аэродинамических целей, которые, например, действуют на расстоянии 10-20 км, заказаны, и идут их поставки", - сказал Михеев.

Говоря о дальнейших перспективах и о таких самолетах, как ПАК ФА или Су-34, он отметил, что для них разрабатывается свой типоряд таких систем. "Такие цели будут изображать массированный налет на расстоянии сотен километров. Здесь речь идет о ближайших двух-трех годах", - уточнил собеседник агентства.