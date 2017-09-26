КРЭТ создаст "рой" беспилотников в течение пяти лет

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. "Рой" беспилотников, которые будут способны как вместе, так и по отдельности самостоятельно принимать решения в соответствии с обстановкой и действовать в соответствии с ними, будет создан в РФ в течение пяти лет. Об этом во вторник сообщил ТАСС советник первого заместителя генерального директора КРЭТ Владимир Михеев.

"Сейчас мы постепенно уходим в беспилотную авиацию. В дальнейшем беспилотники "роем" и по одиночке будут решать различные задачи. В ближайшую пятилетку будет выполнена задача по созданию роя интеллектуальных беспилотников, которые самостоятельно принимают решения, ведут боевые действия, разведку и так далее", - сказал Михеев.

Ранее в интервью ТАСС он рассказал о ведущейся в концерне разработке отдельных элементов искусственного интеллекта (ИИ) с целью создания беспилотников, способных самостоятельно принимать решения. В частности, на авиасалоне МАКС-2017 был представлен программный продукт, позволяющий исследовать отдельные особенности ИИ.