Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

КРЭТ создаст "рой" беспилотников в течение пяти лет

Армия и ОПК
26 сентября, 12:21 дата обновления: 26 сентября, 12:26 UTC+3

Данные аппараты смогут самостоятельно принимать решения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. "Рой" беспилотников, которые будут способны как вместе, так и по отдельности самостоятельно принимать решения в соответствии с обстановкой и действовать в соответствии с ними, будет создан в РФ в течение пяти лет. Об этом во вторник сообщил ТАСС советник первого заместителя генерального директора КРЭТ Владимир Михеев.

"Сейчас мы постепенно уходим в беспилотную авиацию. В дальнейшем беспилотники "роем" и по одиночке будут решать различные задачи. В ближайшую пятилетку будет выполнена задача по созданию роя интеллектуальных беспилотников, которые самостоятельно принимают решения, ведут боевые действия, разведку и так далее", - сказал Михеев.

Ранее в интервью ТАСС он рассказал о ведущейся в концерне разработке отдельных элементов искусственного интеллекта (ИИ) с целью создания беспилотников, способных самостоятельно принимать решения. В частности, на авиасалоне МАКС-2017 был представлен программный продукт, позволяющий исследовать отдельные особенности ИИ.

Смотрите также

Оборонный завод "Катод" в Сибири будет производить элементы для беспилотников и томографов

В России может появиться семитонный конвертоплан-беспилотник

Группа "Кронштадт" планирует создать демонстратор тяжелого беспилотника в 2020 году

Рособоронэкспорт: ударные беспилотники к 2025 году будут решать 60% задач таких аппаратов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
"Тигр"-трансформер
Триумф “Ворчуна”
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Турецкие звезды: выступление пилотажной группы на форуме "Армия-2017"
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: "Торо Россо" отстранила Квята от участия в Гран-при Малайзии
2
Минтруд составил рейтинг самых высокооплачиваемых профессий
3
Власти Москвы определили 210 стартовых площадок по реновации
4
Порошенко считает неприемлемым размещать миссию ООН на линии разграничения в Донбассе
5
Голосование на выборах президента РАН закончилось
6
На самой длинной ветке метро в Петербурге запустили бесплатный Wi-Fi
7
Столичная полиция начала проверку по факту гибели сотрудника ГИБДД
Темы дня
Новости партнеров
Реклама