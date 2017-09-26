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Ледокол "Вайгач" проведет корабли Северного флота через ледовоопасные районы моря Лаптевых

Армия и ОПК
26 сентября, 14:10 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 26, сентября. /ТАСС

Отряд проследует до пролива Матисена в Карском море, а затем направится в западном направлении

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МУРМАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Отряд боевых кораблей и вспомогательных судов Северного флота в рамках арктического похода во вторник приступил к проходу ледовоопасных районов в море Лаптевых. Как сообщили в пресс-службе флота, утром отряд встретил атомный ледокол "Вайгач".

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"По данным воздушной разведки и гидрометеорологических наблюдений, ледовая обстановка по маршруту перехода кораблей и судов Северного флота благоприятная. Тем не менее в проливной зоне встречаются скопления льда, представляющие угрозу навигационной безопасности", - говорится в сообщении.

Отряд проследует за ледоколом до пролива Матисена в Карском море, после чего корабли и суда продолжат движение в западном направлении.

Шестой арктический поход надводных сил флота начался 10 августа с выходом из Североморска. Моряки приняли участие в ряде учений в Арктической зоне (на Таймыре у городов Дудинка и Норильск, на мысе Челюскин и в районе Новосибирских островов). В состав отряда входят большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Кондопога", танкер "Сергей Осипов", спасательный буксир "Памир" и килекторное судно КИЛ-164.

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