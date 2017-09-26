МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ призвало ООН нарастить поставки гуманитарной помощи в Сирию и содействовать восстановлению страны. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе российского военного ведомства.

"26 сентября в Москве состоялась встреча заместителя начальника ГУ МВС [Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ] генерал-майора Евгения Ильина и заместителя специального представителя генерального секретаря ООН по Сирии Р. Рамзи. В ходе встречи были обсуждены ситуация в Сирии, а также перспективы наращивания гуманитарного взаимодействия между ООН и Минобороны России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "представитель Минобороны России проинформировал о деятельности комитетов национального примирения в зонах деэскалации, призвал к наращиванию гуманитарной помощи со стороны ООН, а также содействию Организации в послевоенном восстановлении страны".

Стороны отметили важность результатов, достигнутых в ходе шестой международной встречи по Сирии в Астане. "Создание и нормальное функционирование зон деэскалации обеспечивает условия для всеобъемлющего процесса политического урегулирования внутрисирийского конфликта", - отметили в Минобороны.

Контакты представителей Минобороны России и ООН будут продолжены, добавили в ведомстве.