РВСН выполнили с "Капустина Яра" испытательный пуск МБР "Тополь"

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. С полигона "Капустин Яр" в Астраханской области проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь" с перспективным боевым освещением. Информация по запуску "Тополя" будет использована для создания эффективных средств преодоления ПРО, сообщили в вторник в пресс-службе Минобороны.
"Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения [РВСН] с Государственного центрального межвидового полигона "Капустин Яр" в Астраханской области проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты [МБР] РС-12М "Тополь", - сказали в ведомстве.
По данным Минобороны, "целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет".
В ведомстве уточнили, что учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" (Казахстан).
"В ходе испытания получены экспериментальные данные о параметрах целевой обстановки, формируемой боевым оснащением перспективных баллистических ракет в процессе преодоления противоракетной обороны. В последующем эта информация будет использована в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО для оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет", - уточнили в министерстве.