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РВСН выполнили с "Капустина Яра" испытательный пуск МБР "Тополь"

Армия и ОПК
26 сентября, 19:42 UTC+3

Как сообщили в Минобороны, информация по запуску будет использована для создания перспективных средств преодоления ПРО

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© Андрей Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. С полигона "Капустин Яр" в Астраханской области проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь" с перспективным боевым освещением. Информация по запуску "Тополя" будет использована для создания эффективных средств преодоления ПРО, сообщили в вторник в пресс-службе Минобороны.

"Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения [РВСН] с Государственного центрального межвидового полигона "Капустин Яр" в Астраханской области проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты [МБР] РС-12М "Тополь", - сказали в ведомстве.

По данным Минобороны, "целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет".

В ведомстве уточнили, что учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" (Казахстан).

"В ходе испытания получены экспериментальные данные о параметрах целевой обстановки, формируемой боевым оснащением перспективных баллистических ракет в процессе преодоления противоракетной обороны. В последующем эта информация будет использована в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО для оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет", - уточнили в министерстве.

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