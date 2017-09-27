Более 600 спецназовцев подняты по учебной тревоге под Ростовом-на-Дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие соединения спецназа Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ростовской области, подняты по учебной тревоге и направились на полигон под Новочеркасском. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель округа Вадим Астафьев.
"После сигнала тревоги более 600 спецназовцев направлены в район проведения тактико-специальных учений на полигоне Кадамовский", - сказал Астафьев.
На полигоне спецназовцам предстоит отработать уничтожение условных незаконных вооруженных формирований (НВФ), ликвидацию их баз и освобождение заложников. Также военнослужащие отработают поиск схронов боеприпасов и оружия в лесном массиве.
В учениях задействовано свыше 100 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор".