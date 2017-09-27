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В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ

Армия и ОПК
27 сентября, 8:27 дата обновления: 27 сентября, 8:40 UTC+3

Вместе с ними были уничтожены еще 32 боевика, склад боеприпасов и взрывчатых веществ, а также шесть автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением

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© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Пять влиятельных полевых командиров, которые руководили террористами, напавшими 18 сентября на российских военных полицейских в Сирии, уничтожены во время спецоперации в провинции Идлиб. Об этом в среду сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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"После нападения террористов 18 сентября на российских военных полицейских в провинции Хама для поиска и уничтожения командиров наступавших боевиков была задействована вся многоуровневая система разведки Минобороны России в Сирии. В рамках данной операции были вскрыты место и дата проведения совещания влиятельных полевых командиров группировки "Хейат Тахрир аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) южнее г. Идлиб", - сказал он. После подтверждения по нескольким каналам точки сбора полевых командиров в строении вне населенного пункта и начала совещания, был нанесен точный ракетно-авиационный удар.

В результате атаки ликвидированы Абу Сульман ас-Сауди (начальник южного сектора провинции Идлиб), Абу аль-Аббас Анадин (эмир по финансовым вопросам), Абу Хасан (советник военного министра Абу Мухаммада аль-Джулани), Валид аль-Мустафа (помощник духовного лидера Абдаллы аль-Мухейсни), а также Абу Муджагид (шариатский судья). Вместе с ними уничтожены еще 32 боевика, склад боеприпасов и взрывчатых веществ, а также шесть автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением.

Факт гибели руководства и младших командиров группировки подтвержден по нескольким независимым каналам. Отмечается, что специальные мероприятия по поиску и уничтожению всех боевиков, причастных к нападению на российских военнослужащих, продолжаются.

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