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Первый этап разработки самоходного артиллерийского орудия "Лотос" завершится в сентябре

Армия и ОПК
27 сентября, 11:22 дата обновления: 27 сентября, 11:22 UTC+3

Госиспытания самоходки пройдут вместе с машиной управления "Завет-Д"

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КЛИМОВСК /Московская область/, 27 сентября. /ТАСС/. Рабочая конструкторская документация по новейшему самоходному артиллерийскому орудию "Лотос" будет полностью подготовлена до конца месяца. Об этом в среду сообщил ТАСС генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ (входит в Ростех) Дмитрий Семизоров.

"Конец сентября у нас - это окончание первого этапа, этапа создания рабочей конструкторской документации", - сказал он.

"Мы должны в 2019 году завершить эту опытно-конструкторскую работу проведением госиспытаний с новой машиной управления "Завет-Д", - добавил Семизоров.

Проект "Лотос" является развитием и заменой проекта "Зауралец", в рамках которого предполагалось создать новое самоходное артиллерийское орудие для ВДВ. Как сообщил ранее в интервью ТАСС Семизоров, основным вооружением "Лотоса" будет орудие калибра 120 миллиметров, при этом будет серьезно модернизирован его артиллерийский выстрел, который по своему могуществу будет немного уступать выстрелу в калибре 152 миллиметра.

По словам гендиректора ЦНИИТОЧМАШ, военные поставили задачу начать серийное производство нового самоходного орудия в 2020 году.

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