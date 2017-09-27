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Общий объем экспортных контрактов "Рособоронэкспорта" достиг $44 млрд

Армия и ОПК
27 сентября, 13:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Продукция РФ по линии ВТС поставляется в 70 стран мира

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Общий объем экспортных контрактов по линии "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех") на сегодняшний день составляет $44 млрд. Об этом сообщил в среду глава госкорпорации Сергей Чемезов, выступая в Совете Федерации.

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Объем экспорта российской военно-морской техники до 2025 года может составить $40 млрд

"Общий объем поставок по линии "Рособоронэкспорта" за прошедшее десятилетие вырос более чем в два раза - с $6 до почти $13 млрд. При этом по состоянию на сентябрь 2017 года общий объем портфеля заказов составляет порядка $44 млрд", - сказал Чемезов.

Он уточнил, что продукция РФ по линии ВТС поставляется в семьдесят стран мира. Традиционными стратегическими партнерами являются Индии и Китая. В частности, на территории Индии сегодня производятся самолеты Су-30МКИ, танки Т-90, недавно подписан контракт по созданию совместного предприятия и производства в республике современных вертолетов Ка-226.

"Львиная доля поставок приходится на рынок Ближнего Востока и Северной Африки, также осуществляется сотрудничество со странами Латинской Америки", - добавил глава госкорпорации.

Чемезов добавил, что 2013 году впервые объем экспортной выручки превысил объем средств, полученных в результате исполнения заданий по линии гособоронзаказа.

"На "Рособоронэкспорт", который также входит в состав корпорации, сегодня приходится более 85% экспорта российской продукции военного назначения. Компания сотрудничает с семью сотнями предприятий и организаций ОПК. Это позволяет предлагать иностранным заказчикам широкий комплекс возможностей для укрепления их обороноспособности", - сказал он.

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