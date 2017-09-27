Ростех и Минобороны создадут фонд для финансирования новых разработок

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ростех и Минобороны России создадут фонд для финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), соответствующее обращение планируется направить президенту РФ. Об этом сообщил в среду в Совете Федерации глава госкорпорации Сергей Чемезов.

По его словам, компания и военное ведомство договорились, что проценты, получаемые от продажи техники, которая разрабатывалась в рамках гособоронзаказа, "будут складироваться в определенном фонде"

"Мы подготовили соглашение. Сейчас планируем написать обращение президенту, чтобы средства оставались в этом фонде и использовались для финансирования ОКР и НИОКР", - сказал он.

Чемезов уточнил, что такое решение стало следствием компромисса, хотя изначально Минобороны предлагало передать всю интеллектуальную собственность, которая сложилась в рамках финансирования по ГОЗ, от предприятий ОПК военному ведомству. Глава госкорпорации отметил, что в этом случае у многих предприятий снизилась бы рыночная стоимость.