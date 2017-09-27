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Герасимов: генерал Асапов оказал неоценимую помощь армии Сирии

Армия и ОПК
27 сентября, 14:22 UTC+3 МЫТИЩИ область/ 27, сентября. /ТАСС

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов назвал гибель Валерия Асапова тяжелейшей утратой не только для семьи, но и для армии

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МЫТИЩИ /Московская область/, 27 сентября. /ТАСС/. Генерал-лейтенант Валерий Асапов, погибший в Сирии, оказал неоценимую помощь правительственной армии в операциях против террористов. Об этом заявил в среду на церемонии погребения начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

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"Благодаря своим разносторонним знаниям и богатому служебному опыту, он оказывал неоценимую помощь командованию сирийской армии в планировании и проведении боевых операций против международных террористов. Генерал Асапов никогда не прятался за спины товарищей и погиб в бою, как настоящий воин", - сказал Герасимов на Федеральном военном мемориальном кладбище.

По его словам, гибель Валерия Асапова - тяжелейшая утрата не только для семьи и друзей, но и для всех Вооруженных сил.

Также Герасимов подчеркнул, что генерал Асапов был мужественным, смелым и волевым человеком, для которого превыше всего была офицерская честь.

Старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб 23 сентября на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор. Генерал погиб в результате внезапного минометного обстрела со стороны боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

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Биография генерал-лейтенанта Валерия Асапова

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