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Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже

Армия и ОПК
27 сентября, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

На корабле сформированы и установлены фундаменты под новые системы оборудования, производится ремонт и обновление систем жизнеобеспечения, прокладка кабель-трасс

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ремонт и модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" должны завершиться до 2021 года, сообщил начальник технического управления Военно-морского флота контр-адмирал Игорь Зварич.

"Планируется, что ремонт и глубокая модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" будут завершены до 2021 года. Согласно контракту ремонтные и модернизационные работы крейсера проводит судостроительное предприятие "Севмаш", - сказал он.

По словам контр-адмирала, в настоящее время на корабле уже сформированы и установлены фундаменты под новые системы оборудования, производится ремонт и обновление систем жизнеобеспечения, прокладка кабель-трасс.

Ранее официальный представитель ВМФ РФ Игорь Дыгало сообщал, что крейсер планируется отремонтировать и модернизировать до 2020 года.

Государственный контракт на ремонт и модернизацию корабля был заключен весной 2013 году, в док корабль встал осенью следующего года.

"Адмирал Нахимов" - крейсер проекта 1144 "Орлан", до 1992 года имел название "Калинин". Он был заложен 17 мая 1983 года на Балтийском судостроительном заводе. Корабль спустили на воду 25 апреля 1986 года, 30 декабря 1988 года он пополнил боевой состав ВМФ России. 22 апреля 1992 года его переименовали в "Адмирал Нахимов".

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