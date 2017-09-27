Под Калининградом прошли учения Балтфлота по ликвидации боевиков

"Манчестер Юнайтед" разгромил ЦСКА в матче Лиги чемпионовСпорт 27 сентября, 23:36
"Базель" разгромил "Бенфику" в матче Лиги чемпионовСпорт 27 сентября, 23:35
Александр Емельяненко заявил, что был уверен в своей победе над дос СантосомСпорт 27 сентября, 23:34
В США на аукционе почти за $850 тыс. продали модель первого советского спутникаКосмос 27 сентября, 23:10
Александр Емельяненко победил нокаутом в своем первом бою за три годаСпорт 27 сентября, 23:07
Итудис: участие ЦСКА в Кубке Гомельского является важной частью подготовки к сезонуСпорт 27 сентября, 22:46
Посол ФРГ: политика в отношении РФ после выборов в Германии предметно не изменитсяМеждународная панорама 27 сентября, 22:35
Зрители встретили кинокартину Пиманова "Крым" бурными аплодисментамиКультура 27 сентября, 22:19
ЦСКА обыграл "Дарюшшафаку" и вышел в финал Кубка Гомельского по баскетболуСпорт 27 сентября, 21:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЛИНИНГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Более 500 военнослужащих гвардейской бригады морской морской пехоты Балтийского флота, морская авиация, самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня "Град" были задействованы в учениях по ликвидации незаконных вооруженных формирований (НВФ), проникших на территорию Калининградской области. Об этом в среду сообщил журналистам официальный представитель флота Роман Мартов.
"Десантно-штурмовые подразделения гвардейского соединения морской пехоты при огневой поддержке ударных вертолетов Ми-24 морской авиации, самоходных артиллерийских установок, танков, бронетранспортеров и реактивных систем залпового огня "Град" в среду провели операцию по ликвидации боевиков, которых "противник" пытался высадить на калининградское побережье Балтийского моря", - рассказал он. В маневрах было задействовано свыше 500 военнослужащих, более 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.
Поднятый по тревоге десантно-штурмовой батальон морской пехоты, усиленный артиллерийскими и танковыми подразделениями, совершил марш в заданный район с целью блокирования и уничтожения представителей "незаконных вооруженных формирований", пояснил Мартов.
"На первом этапе учений ударные вертолеты Ми-24 нанесли удар по обнаруженному условному противнику, уничтожив наземные цели с использованием ракетно-пушечного вооружения вертолетов. Морские пехотинцы встретили условного неприятеля у кромки моря, где огнем бронетранспортеров и штатного оружия уничтожили передовой отряд морского десанта", - отметил представитель БФ.
Блокировав основные силы террористов, которые сумели высадиться с моря и продвинулись вглубь побережья, "черные береты" при поддержке артиллеристов и танкистов массированным огнем подавили наступление "неприятеля", подытожил Мартов.