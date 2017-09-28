"Адмирал Григорович" зашел в греческий порт Керкира

Лукашенко инициирует встречу в Минске главы РПЦ и папы римскогоОбщество 28 сентября, 11:44
ФИФА получила заверение властей Самарской области, что стадион ЧМ-2018 будет готов в срокСпорт 28 сентября, 11:38
Сокровище Кавказа: есть ли шанс сохранить уникальную минеральную воду "Ессентуки"Общество 28 сентября, 11:23
Аэропорт Домодедово выделил зону для пассажиров "ВИМ-Авиа"Экономика и бизнес 28 сентября, 11:17
Строительство железнодорожного моста через реку Лена планируется завершить в 2017 годуТранспорт 28 сентября, 11:09
Суд в Москве арестовал заочно информатора WADA РодченковаПроисшествия 28 сентября, 11:09
Российский конькобежец Серяев готовится к олимпийскому сезону в Германии в группе ПехштайнСпорт 28 сентября, 11:00
Снятые с поезда Челябинск - Петербург дети выписаны из больницыНовости Урала 28 сентября, 10:51
Главный военный прокурор Украины опроверг информацию о диверсии на арсенале под ВинницейПроисшествия 28 сентября, 10:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" прибыл на греческий остров Корфу. Об этом сообщил в четверг официальный представитель флота Вячеслав Трухачев.
"Фрегат "Адмирал Григорович" прибыл в порт Керкира на греческом острове Корфу, в соответствии с планом с делового захода экипаж корабля примет участие в мероприятиях XVI общественного форума "Русская неделя на Ионических островах", в ходе которого пройдут дни памяти адмирала Федора Ушакова, под командованием которого в 1799 году русские моряки освободили остров Корфу от иноземных захватчиков", - сказал он.
По пути из Севастополя в Керкиру "Адмирал Григорович" повторил маршрут Средиземноморской экспедиции 1798-1800 годов под командованием адмирала Федора Ушакова, результатом которой стало освобождение островов архипелага и образование первого демократического государства в Греции - Республики семи соединенных Ионических островов.
На период захода корабля в порт запланирован концерт оркестра Черноморского флота для жителей и гостей Керкиры.
Визит фрегата на остров Корфу завершится 1 октября.