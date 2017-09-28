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"Адмирал Григорович" зашел в греческий порт Керкира

Армия и ОПК
28 сентября, 10:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

По пути из Севастополя в Грецию фрегат повторил маршрут Средиземноморской экспедиции 1798-1800 годов под командованием адмирала Федора Ушакова

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" прибыл на греческий остров Корфу. Об этом сообщил в четверг официальный представитель флота Вячеслав Трухачев.

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"Фрегат "Адмирал Григорович" прибыл в порт Керкира на греческом острове Корфу, в соответствии с планом с делового захода экипаж корабля примет участие в мероприятиях XVI общественного форума "Русская неделя на Ионических островах", в ходе которого пройдут дни памяти адмирала Федора Ушакова, под командованием которого в 1799 году русские моряки освободили остров Корфу от иноземных захватчиков", - сказал он.

По пути из Севастополя в Керкиру "Адмирал Григорович" повторил маршрут Средиземноморской экспедиции 1798-1800 годов под командованием адмирала Федора Ушакова, результатом которой стало освобождение островов архипелага и образование первого демократического государства в Греции - Республики семи соединенных Ионических островов.

На период захода корабля в порт запланирован концерт оркестра Черноморского флота для жителей и гостей Керкиры.

Визит фрегата на остров Корфу завершится 1 октября.

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