Пермская абитуриентка приказом Шойгу принята в Краснодарское училище летчиков сверх плана

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КРАСНОДАР, 28 сентября. /ТАСС/. Абитуриентка из Пермского края Анна Щербакова стала 16-й курсанткой первого набора среди девушек в Краснодарском авиационном высшем военном училище летчиков. Ее зачислили в четверг по спецраспоряжению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, сообщили ТАСС в училище.
"Приказ министра обороны сегодня довели. Нам позвонили из главного управления кадров, подтвердили, что приказ о зачислении подписан", - сказал представитель училища.
Он уточнил, что, таким образом, вместо 15 девушек, как первоначально планировалось, на первый в истории РФ курс военных летчиц зачислены 16 человек.
Анна Щербакова из Пермского края в списке на зачисление была 16-й, она набрала на один балл меньше, чем последняя из зачисленных абитуриенток. Во время мандатной комиссии она попросила зачислить ее 16-й. Представители Минобороны РФ обещали передать ее просьбу главе военного ведомства.
Ранее сообщалось, что курсантками стали 15 представительниц 11 регионов от Калининграда до Иркутской области. Еще 14 абитуриенток были зачислены в резерв.