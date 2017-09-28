Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МО РФ: удары ВКС РФ в Идлибе помешали "ан-Нусре" спасти окруженных под Акербатом боевиков

Армия и ОПК
28 сентября, 13:00 UTC+3

По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, в течение недели все удары российской авиации в Идлибе были сосредоточены на технике, резервах и скоплениях террористов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков

© Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Действиями авиации ВКС РФ в сирийской провинции Идлиб была сорвана операция "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ группировка) в восточной Хаме, а задействованные в ней силы террористов были уничтожены. Об этом в четверг сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение недели все удары российской авиации в провинции Идлиб были сосредоточены на технике, резервах и скоплениях боевиков "Джебхат ан-Нусры", пытавшихся внезапным наступлением вызволить террористов из "акербатского котла" в восточной Хаме. Действиями российской авиации в Сирии данная операция "ан-Нусры была сорвана, а задействованные в ней силы террористов уничтожены", - заявил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
2
Пермская абитуриентка приказом Шойгу принята в Краснодарское училище летчиков сверх плана
3
Главный военный прокурор Украины опроверг информацию о диверсии на арсенале под Винницей
4
Клад найден в центре Москвы во время работ по благоустройству территории
5
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
6
МО РФ: удары ВКС РФ в Идлибе помешали "ан-Нусре" спасти окруженных под Акербатом боевиков
7
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама