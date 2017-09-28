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Экипаж БПК "Североморск" потушил ночной "пожар" на учениях в Арктике

Армия и ОПК
28 сентября, 15:26 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 28, сентября. /ТАСС

В заключительной части тренировки североморцы отработали навыки оказания первой медицинский помощи

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МУРМАНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) "Североморск", возглавляющего отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, провел учения по борьбе за живучесть на ходу корабля ночью. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе флота.

"Экипаж боролся на учениях с пожаром, возникшим в результате аварии электрогенератора", - сказали на флоте.

В мероприятии был задействован личный состав электромеханической боевой части, службы радиационно-химической и биологической защиты, аварийных партий и дежурно-вахтенной службы, а также военные медики. Североморцы отработали полный комплекс мероприятий от обнаружения возгорания и проведения разведки аварийного отсека до тушения пожара и ликвидации его последствий.

В заключительной части учения были проведены мероприятия по оказанию первой медицинской помощи условно пострадавшим от угарного газа. Звено носильщиков транспортировало "отравившегося" военнослужащего в медицинский блок корабля, где ему была оказана квалифицированная врачебная помощь.

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