Арктические мотострелки Северного флота впервые высадились на остров Голомянный

МУРМАНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Личный состав арктической мотострелковой бригады Северного флота в четверг впервые в современной российской истории высадился с большого десантного корабля "Кондопога" на остров Голомянный архипелага Северная Земля. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В ходе высадки подразделения арктической мотострелковой бригады на четырех многоцелевых бронированных транспортерах МТ-ЛБВ, оснащенных крупнокалиберными пулеметами "Корд", провели ряд тренировок по ведению рейдовых действий на незнакомой местности в Арктике", - сказали в пресс-службе.

На острове мотострелки при поддержке штурмовых групп морской пехоты с большого противолодочного корабля "Североморск" отработали действия по захвату берегового плацдарма. Также военные огнем из пулеметов, минометов и гранатометов уничтожили условных диверсантов.

В ходе шестого арктического похода отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота личный состав подразделений арктической мотострелковой бригады также осуществил высадки и отработал рейдовые действия на мысе Челюскин и на побережье острова Котельный.