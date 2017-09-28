Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате двух российских военных боевиками ИГ в Сирии

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ХМЕЙМИМ /Сирия/, 28 сентября. /ТАСС/. Информация о захвате двух российских военных боевиками "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор не соответствует действительности. Об этом в четверг заявил представитель российской авиабазы Хмеймим.
"Все военнослужащие Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и выполняют поставленные задачи по предназначению", - заявил он. По его словам, никаких происшествий, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих российских Вооруженных сил в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах страны, не было.
Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что двое российских военных попали в плен к боевикам ИГ в провинции Дейр-эз-Зор.