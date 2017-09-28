Расчеты С-400 уничтожили воздушные цели в рамках учений

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Расчеты зенитных ракетных систем С-400 уничтожили воздушные цели в рамках учений на полигоне Ашулук. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.
"В объединении ПВО и ПРО Воздушно-космических сил прошло тактическое учение, в рамках которого личный состав боевых расчетов зенитных ракетных и радиотехнических войск, а также командного пункта дивизии отработал перебазирование на полигон Ашулук, отражение налета авиации условного противника и практические пуски ракет по мишеням", - говорится в сообщении.
В учениях приняли участие расчеты зенитных ракетных комплексов С-400, радиолокационных станций "Небо-М", "Каста 2-2", "Подлет".
"Расчеты зенитных ракетных и радиотехнических войск действовали в условиях, приближенных к боевым. Экипажи истребителей МиГ-29СМТ и вертолетов Ми-8 в роли условного противника выполняли полеты на предельно малых высотах, используя системы радиопомех, максимально усложняя работу по обнаружению всех воздушных целей", - рассказали в военном ведомстве.
Для отработки практических пусков расчетами комплексов С-400 на полигоне проводились запуски ракет-мишеней различного типа, которые обозначали полеты крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов условного противника, которые были своевременно перехвачены, добавили в Минобороны.