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Расчеты С-400 уничтожили воздушные цели в рамках учений

Армия и ОПК
28 сентября, 17:02 UTC+3

Маневры прошли на полигоне Ашулук

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Боевая стрельба бригады воздушно-космической обороны из ЗРК С-400 "Триумф" на полигоне "Ашулук"

Боевая стрельба бригады воздушно-космической обороны из ЗРК С-400 "Триумф" на полигоне "Ашулук"

© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Расчеты зенитных ракетных систем С-400 уничтожили воздушные цели в рамках учений на полигоне Ашулук. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.

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"В объединении ПВО и ПРО Воздушно-космических сил прошло тактическое учение, в рамках которого личный состав боевых расчетов зенитных ракетных и радиотехнических войск, а также командного пункта дивизии отработал перебазирование на полигон Ашулук, отражение налета авиации условного противника и практические пуски ракет по мишеням", - говорится в сообщении.

В учениях приняли участие расчеты зенитных ракетных комплексов С-400, радиолокационных станций "Небо-М", "Каста 2-2", "Подлет".

"Расчеты зенитных ракетных и радиотехнических войск действовали в условиях, приближенных к боевым. Экипажи истребителей МиГ-29СМТ и вертолетов Ми-8 в роли условного противника выполняли полеты на предельно малых высотах, используя системы радиопомех, максимально усложняя работу по обнаружению всех воздушных целей", - рассказали в военном ведомстве.

Для отработки практических пусков расчетами комплексов С-400 на полигоне проводились запуски ракет-мишеней различного типа, которые обозначали полеты крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов условного противника, которые были своевременно перехвачены, добавили в Минобороны. 

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