Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генштаб ВС РФ: сокращение плана по призыву обусловлено ростом числа контрактников

Армия и ОПК
29 сентября, 0:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ об осеннем призыве на военную службу 134 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Значительное сокращение числа призывников в осеннюю призывную кампанию текущего года произошло в результате комплектования должностей военнослужащими-контрактниками. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Смотрите также

Призыв в Вооруженные силы РФ. Досье

Президент России Владимир Путин 27 сентября подписал указ о призыве в октябре - декабре 2017 г. на военную службу 134 тыс. человек. При этом в осеннюю кампанию в прошлом году число призывников составляло 152 тыс. человек, а в марте текущего года указом президента на военную службу были призваны 142 тыс. человек.

"Впервые количество граждан, призываемых на военную службу, сокращено на десятки тысяч человек по сравнению с аналогичным призывом осени 2016 года. Существенное сокращение произошло в результате комплектования должностей рядового и сержантского состава военнослужащими, проходящими военную службу по контракту", - заявил Бурдинский.

Как отмечается, более 15 тыс. из 134 тыс. осенних призывников получили подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России и среднего профессионального образования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
2
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
3
Путин и Эрдоган поддержали территориальную целостность Ирака и Сирии
4
Делегация РФ потребовала в СПЧ ООН правильно называть субъекты России
5
Сенат США утвердил Джона Хантсмана послом в РФ
6
Ошибки "Реал Сосьедада" и дубль Кокорина вывели "Зенит" в лидеры группы Лиги Европы
7
Земля находится под влиянием сильной магнитной бури
Темы дня
Новости партнеров
Реклама