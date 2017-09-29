Генштаб ВС РФ: сокращение плана по призыву обусловлено ростом числа контрактников

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Значительное сокращение числа призывников в осеннюю призывную кампанию текущего года произошло в результате комплектования должностей военнослужащими-контрактниками. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
Президент России Владимир Путин 27 сентября подписал указ о призыве в октябре - декабре 2017 г. на военную службу 134 тыс. человек. При этом в осеннюю кампанию в прошлом году число призывников составляло 152 тыс. человек, а в марте текущего года указом президента на военную службу были призваны 142 тыс. человек.
"Впервые количество граждан, призываемых на военную службу, сокращено на десятки тысяч человек по сравнению с аналогичным призывом осени 2016 года. Существенное сокращение произошло в результате комплектования должностей рядового и сержантского состава военнослужащими, проходящими военную службу по контракту", - заявил Бурдинский.
Как отмечается, более 15 тыс. из 134 тыс. осенних призывников получили подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России и среднего профессионального образования.