Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Третье поколение экипировки "Ратник" появится к 2022 году

Армия и ОПК
29 сентября, 2:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Экипировка позволит не менее чем в 1,5 раза увеличить возможности военнослужащего при выполнении различных задач

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Третье поколение боевой экипировки "Ратник" может появиться к 2022 году, сейчас заканчивается работа по созданию его облика. Об этом главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков сообщил в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в пятницу.

Смотрите также

Оружейная симфония "Калашникова": чем может вооружиться армия России

"Заканчиваем научно-исследовательскую работу по созданию перспективного облика боевой экипировки "Ратник-3". Реализация задуманного позволит не менее чем в 1,5 раза увеличить возможности военнослужащего при выполнении различных задач. Снижение общего веса на 30% обеспечит получение к 2022 году комплекта экипировки военнослужащего третьего поколения", - сказал он.

По своим характеристикам комплект превзойдет зарубежные аналоги даже с учетом их развития, добавил главком.

"Ратник" представляет собой модульную систему, состоящую из 10 различных подсистем, которая может изменяться в зависимости от боевой ситуации, климатических условий и других параметров. В комплект входит более 40 элементов, включая стрелковое оружие, системы прицеливания, индивидуальную бронезащиту, средства связи и навигационную аппаратуру на основе ГЛОНАСС. "Ратник" позиционируется как экипировка "солдата будущего".

"Ратник-3" является системой принципиально нового уровня по всем составляющим системам - защиты, поражения, жизнеобеспечения, управления и энергообеспечения. Ранее сообщалось, что вариант экипировки будет единым для Воздушно-десантных и Сухопутных войск России. Электронное забрало "Ратника-3" позволит наводить личное оружие на цель по лазерному лучу. Экипировка может получить в свой состав активный экзоскелет, увеличивающий возможности опорно-двигательного аппарата бойца.

Смотрите также

Готовятся контракты на поставку экипировки "Ратник" за рубеж

Боевая экипировка "Ратник" принята на вооружение

ВДВ предполагают переодеть в экипировку "Ратник" до конца 2017 года

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
2
Ошибки "Реал Сосьедада" и дубль Кокорина вывели "Зенит" в лидеры группы Лиги Европы
3
Путин и Эрдоган поддержали территориальную целостность Ирака и Сирии
4
"Локомотив" преподал урок футбола чешскому "Фаставу" в матче Лиги Европы
5
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
6
Эксперты объясняют отставку Шанцева конфликтом с региональными элитами
7
Теффт: российское предложение по миссии ООН в Донбассе стоит того, чтобы его изучить
Темы дня
Новости партнеров
Реклама