Третье поколение экипировки "Ратник" появится к 2022 году

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Третье поколение боевой экипировки "Ратник" может появиться к 2022 году, сейчас заканчивается работа по созданию его облика. Об этом главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков сообщил в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в пятницу.
"Заканчиваем научно-исследовательскую работу по созданию перспективного облика боевой экипировки "Ратник-3". Реализация задуманного позволит не менее чем в 1,5 раза увеличить возможности военнослужащего при выполнении различных задач. Снижение общего веса на 30% обеспечит получение к 2022 году комплекта экипировки военнослужащего третьего поколения", - сказал он.
По своим характеристикам комплект превзойдет зарубежные аналоги даже с учетом их развития, добавил главком.
"Ратник" представляет собой модульную систему, состоящую из 10 различных подсистем, которая может изменяться в зависимости от боевой ситуации, климатических условий и других параметров. В комплект входит более 40 элементов, включая стрелковое оружие, системы прицеливания, индивидуальную бронезащиту, средства связи и навигационную аппаратуру на основе ГЛОНАСС. "Ратник" позиционируется как экипировка "солдата будущего".
"Ратник-3" является системой принципиально нового уровня по всем составляющим системам - защиты, поражения, жизнеобеспечения, управления и энергообеспечения. Ранее сообщалось, что вариант экипировки будет единым для Воздушно-десантных и Сухопутных войск России. Электронное забрало "Ратника-3" позволит наводить личное оружие на цель по лазерному лучу. Экипировка может получить в свой состав активный экзоскелет, увеличивающий возможности опорно-двигательного аппарата бойца.