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Около 3 тыс. военных приняли участие в тренировке по противодействию терроризму в ВВО

Армия и ОПК
29 сентября, 3:27 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 29, сентября. /ТАСС

К занятиям были привлечены до 300 единиц военной и спецтехники, инженерные подразделения с минно-разыскными собаками

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ВЛАДИВОСТОК, 29 сентября. /ТАСС/. Около 3 тыс. военнослужащих приняли участие в тренировке по противодействию терроризму в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), во время которой отрабатывались действия при нападении условных террористов на объекты гарнизонов округа, сообщает пресс-служба ВВО.

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"Тренировки по противодействию терроризму проведены под общим руководством командующих общевойсковыми объединениями округа, в них было задействовано около 3 тыс. военнослужащих, в том числе личный состав территориальных органов военной полиции и до 300 единиц военной и специальной техники. Основным замыслом практических тренировок во всех гарнизонах округа стала отработка практических действий при нападении условных террористов на объекты военных гарнизонов округа", - говорится в сообщении.

Подразделения противодействия терроризму на тренировках использовали в качестве усиления огневой мощи вооружение БМП-2, танков Т-72Б3 и БТР-80 бронеавтомобилей "Тигр", а также стрелковое оружие, имитационные средства и холостые боеприпасы. Также отрабатывались оперативное усиление составов караулов и дежурных смен. К занятиям были привлечены в том числе инженерные подразделения с минно-разыскными собаками.

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