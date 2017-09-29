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Российские саперы начали разминирование Дейр-эз-Зора

Армия и ОПК
29 сентября, 5:06 UTC+3 МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

В первую очередь разминируют дороги, ведущие к объектам социальной инфраструктуры города, больницам, объектам водоснабжения и электроснабжения

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© Пресс-служба Минобороны/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. В Сирии специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ приступили к гуманитарному разминированию города Дейр-эз-Зор. Как сообщило в пятницу Минобороны России, всего в Сирию переброшено более 170 военнослужащих центра и 40 единиц специальной и инженерной техники.

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"В первую очередь специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ разминируют дороги, ведущие к объектам социальной инфраструктуры города, больницам, объектам водоснабжения и электроснабжения. В настоящее время для обеспечения безопасности гуманитарных конвоев, направляемых в город Дейр-эз-Зор, группы инженерной разведки и разминирования выполняют работу по очистке дорог, обочин и прилегающих зданий на подъездах к городу и его окраинах", - говорится в сообщении.

В ходе гуманитарного разминирования российские инженеры используют новейшие миноискатели, переносные искатели проводных линий управления взрывными устройствами, переносные искатели неконтактных взрывных устройств, радиолокационные приборы подповерхностного зондирования, блокираторы радиоуправляемых устройств и другие перспективные образцы.

"Отряд разминирования оснащен новейшими бронетранспортерами БТР-82АМ и бронеавтомобилями "Тайфун", "Рысь". Для дистанционного разминирования местности используется многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-6". Саперы экипированы в новейшие общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2-02", - говорится в сообщении. За первые дни российскими саперами было проверено восемь км дорог, восемь зданий и около трех гектаров территории, обнаружено и уничтожено около 1,5 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе около 100 самодельных взрывных устройств.

По предварительным оценкам, в районе города Дейр-эз-Зор и прилегающих населенных пунктов российским специалистам предстоит очистить от взрывоопасных предметов до 1,5 тыс. га территории.

Блокада Дейр-эз-Зора, взятого в окружение бандами ИГ в 2014 году, была прорвана 5 сентября. Это позволило сирийским войскам начать операцию в долине реки Евфрат (Вади-Фурат) вплоть до границы с Ираком. Освобождение восточного региона, где сосредоточены нефтяные и газовые месторождения, будет иметь большое значение для сирийской экономики и возобновления торговли с Ираком.

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