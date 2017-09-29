Испытания фрегата "Адмирал Горшков" вступили в завершающую фазу

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Северный флот начал завершающий этап испытаний фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков", сообщил в пятницу начальник пресс-службы флота Вадим Серга.
"Северный флот приступил к обеспечению завершающей фазы испытаний головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков". Экипаж корабля и обеспечивающие силы флота вышли в полигоны боевой подготовки Северного флота в Баренцево море, где приступили к выполнению программы испытаний. Сегодня экипаж корабля обеспечил тестирование систем авиационно-технического комплекса. Облет корабля проводили вертолеты Ка-27ПС и Ка-31, а также самолеты Ил-38 и МиГ-31 объединения ВВС и ПВО флота", - сказал Серга.
По его словам, во время выхода в море планируется также провести серию практических испытаний систем и комплексов вооружения корабля.
Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" прибыл на Северный флот для завершения государственных испытаний технических средств и вооружения. После приема фрегата Военно-морским флотом России он войдет в состав одного из соединений Северного флота.