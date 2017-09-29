Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Турция перевела России аванс за системы С-400

Армия и ОПК
29 сентября, 12:27 дата обновления: 29 сентября, 12:36 UTC+3

Контракт на поставку вступил в действие, сообщил помощник президента РФ Владимир Кожин

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400 "Триумф"

Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400 "Триумф"

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТУЛА, 29 сентября. /ТАСС/. Контракт на поставку С-400 Турции вступил в действие, Анкара уже перевела аванс.

Об этом заявил в пятницу помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

СПЕЦПРОЕКТ

Триумф “Ворчуна”

ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

"Контракт вступил в действие, аванс заплачен, по срокам не могу пока сказать", - заявил он.

По его словам, вопрос о передаче Турции технологии производства С-400 пока не обсуждался. "Об этом речь не идет, пока речь идет только о поставке готовых вооружений, технологии - нет", - сказал Кожин.

12 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400, и задаток уже внесен.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе. 

Смотрите также

Эрдоган: США не вправе говорить что-либо Турции касательно покупки у России С-400

В Турции заявили, что поставки С-400 начнутся в течение двух лет

Песков: никто не имеет права критиковать РФ и Турцию за ВТС в рамках международного права

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Экспорт российского вооружения
Страны
Турция Россия
Персоны
Кожин, Владимир Игоревич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержанный за шпионаж военнослужащий признался в передаче информации украинской разведке
2
Путин объявил дисциплинарное взыскание главе Минтранса
3
Турция перевела России аванс за системы С-400
4
Дисциплинарные взыскания высокопоставленным чиновникам в РФ. Досье
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
7
ФСБ задержала в Крыму двух граждан РФ по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама