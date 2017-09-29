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Чемезов ожидает рост выручки Кластера обычных вооружений Ростеха на 20% в 2017 году

Армия и ОПК
29 сентября, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

По словам главы Ростеха, крупнейшими и наиболее быстро растущими предприятиями в составе кластера являются "Высокоточные комплексы" и "Сплав"

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Глава Ростеха Сергей Чемезов прогнозирует в этом году рост выручки предприятий Кластера обычных вооружений корпорации на 20%.

"В 2016 году предприятия Кластера обычных вооружений демонстрировали устойчивый рост. Выручка от продажи продукции кластера выросла относительно 2015 года на 16%. В 2017 году планируется продолжить положительную динамику по выручке, обеспечив ее рост более чем на 20% к уровню 2016 года", - сказал Чемезов журналистам.

По его словам, крупнейшими и наиболее быстро растущими предприятиями в составе кластера являются "Высокоточные комплексы" и "Сплав".

"Консолидированная EBITDA ежегодно растет на промежутке 2015-2017 годов, рост 11%. Рост основных показателей обеспечен прежде всего развитием предприятий кластера, осуществляемыми инвестициями в техническое перевооружение и модернизацию производства", - сообщил глава Ростеха.

Он отметил, что рост инвестиций в предприятия кластера в 2016 году составил 22%.

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