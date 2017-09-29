Полк ВДВ на Ставрополье к 2020 году получит БМД-4М и БТР-МДМ

СТАВРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Полк Воздушно-десантных войск, дислоцированный на Ставрополье, к 2020 году будет оснащен боевыми машинами десанта БМД-4М и бронетранспортерами БТР-МДМ "Ракушка". Об этом в пятницу доложили проинспектировавшему полк ВДВ заместителю министра обороны РФ генерал-полковнику Юрию Садовенко

"В соответствии с Планом развития Вооруженных Сил РФ до 2020 года полк будет оснащен боевыми машинами десанта БМД-4М, БТР-МДМ "Ракушка", - отчитался заместитель командира полка по вооружению подполковник Вадим Ерофеев.

Замглавы военного ведомства проинспектировал объекты инфраструктуры полка, в том числе новый спорткомплекс с бассейном, оснащенный системой очистки воды без использования хлора. Он также осмотрел новые боксы для техники с автоматизированным грузоподъемным оборудованием и системой вытяжки отработанных газов, позволяющей запускать машины без дополнительного прогрева двигателей в холодное время года.

Кроме того, в ходе визита в регион Садовенко совместно с начальником управления президента РФ по работе с обращениями граждан Михаилом Михайловским провел личный прием граждан. Все обращения, большинство из которых касались различных социальных вопросов, были удовлетворены представителями власти после рассмотрения.

Боевая машина десанта БМД-4М оснащена автоматизированной системой управления огнем и новой навигационной системой. Новейшее электронное оборудование облегчает прицеливание экипажа на высоких скоростях во время ее движения по пересеченной местности.

БТР-МДМ "Ракушка" - российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина обладает массой в 13,2 тонны и вооружена двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых достигает 13 человек. "Ракушка" предназначена для перевозки личного состава (десанта), боеприпасов, запасных частей и горюче-смазочных материалов в подразделениях ВДВ и морской пехоты.