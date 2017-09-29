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Медведев поздравил Конструкторское бюро приборостроения им. Шипунова с 90-летием

Армия и ОПК
29 сентября, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Премьер-министр РФ отметил, что коллектив бюро качественно и в срок выполняет все задания в рамках гособоронзаказа

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив акционерного общества "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова" с 90-летием предприятия. Поздравительная телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

"Огромный опыт, профессионализм и крепкие традиции позволили вам стать одним из лидеров госкорпорации "Ростех" и всей оборонной промышленности. Вы проектируете такие уникальные образцы, которые по своим тактико-техническим характеристикам значительно превосходят мировые аналоги", - говорится в сообщении.

Премьер напомнил, что предприятие было создано для разработки стрелкового и авиационно-пушечного вооружения, которое зарекомендовало себя еще в годы Великой Отечественно войны. Он отметил, что коллектив бюро качественно и в срок выполняет все задания в рамках гособоронзаказа, ведь оперативное поступление вооружений в армейские подразделения является залогом национальной безопасности России.

"Во многом благодаря вашему труду Тула является оружейной столицей России, где производится самое современное высокоточное оружие, а также комплексы вооружения для бронетанковой и артиллерийской техники", - добавил премьер.

Конструкторское бюро было основано в 1927 году при Тульском оружейном заводе. Ныне КБП разрабатывает артиллерийские, противотанковые ракетные комплексы, комплексы ПВО, танковое, стрелково-пушечное, гранатометное вооружение.

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