Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны РФ оценило как "незначительные" усилия Великобритании по борьбе с ИГ

Армия и ОПК
29 сентября, 16:33 дата обновления: 29 сентября, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Ранее министр обороны Британии заявил, что страна вносила неоценимый вклад в кампанию по подрыву потенциала ИГ, "отбросив эту жалкую секту от ворот Багдада и подведя ее к грани поражения в Ракке"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ охарактеризовало усилия, направленные Великобританией на борьбу с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство" (ИГ), как "незначительные". Об этом в пятницу заявил официальные представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя соответствующие высказывания британского министра обороны Майкла Фэллона.

Ранее Фэллон в интервью изданию UK defence заявил, что "Британия вносила неоценимый вклад в кампанию по подрыву потенциала ИГ с 2014 года, отбросив эту жалкую секту от ворот Багдада и подведя ее к грани поражения в Ракке".

"По мере приближения разгрома сирийскими войсками при поддержке ВКС России группировки ИГИЛ (устаревшее название ИГ - прим. ТАСС) в Сирии, неожиданно выяснилось, что где-то за спиной у нас все эти годы больше всех помогал в уничтожении террористов британский министр обороны Майкл Фэллон", - заявил Конашенков.

В этой связи генерал задается вопросом, чем занимались Вооруженные силы Великобритании, когда "ИГИЛ в середине 2015 года практически поглотил треть Ирака и всю Сирию?" "Сам британский министр рапортует, что с 2014 года британские королевские ВВС на нанесли по ИГИЛ в Ираке и Сирии всего около 1500 ударов. Тогда как ВКС России нанесли более 99 тысяч подтвержденных средствами объективного контроля точных ударов по террористам в одной Сирии, что и обусловило стратегический перелом в борьбе с ИГИЛ", - подчеркнул представитель Минобороны РФ.

"Если и можно британский вклад в борьбу с ИГИЛ назвать "неоценимым", то не от масштабности усилий, а от их незначительности", - заключил Конашенков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Ирак Сирия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Приамурье военнослужащий убил двух бойцов и офицера
2
К вывозу пассажиров "ВИМ-Авиа" из Антальи подключится специальный летный отряд "Россия"
3
МО РФ: одна из версий расстрела военным сослуживцев в Амурской области - нервный срыв
4
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
5
Лавров: Россия не приемлет попытки обвинить Москву во всем, что происходит в США
6
Задержанный за шпионаж военнослужащий признался в передаче информации украинской разведке
7
Причиной смерти бывшего футболиста "Локомотива" Арифуллина стали проблемы с сердцем
Темы дня
Новости партнеров
Реклама