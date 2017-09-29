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В Ингушетии осенью призовут на срочную службу вдвое больше призывников, чем весной

Армия и ОПК
29 сентября, 17:08 UTC+3 МАГАС МАГАС 29, сентября. /ТАСС

В прошлом году в Ингушетии на военную службу призвали 550 юношей

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МАГАС, 29 сентября. /ТАСС/. Подготовка к осенней призывной кампании началась в Ингушетии. На срочную службу из региона отправятся на 100 человек больше, чем было призвано весной, сообщил ТАСС вице-премьер правительства республики Зяудин Даурбеков.

"200 новобранцев призовут в армию в Ингушетии этой осенью. Это на 100 призывников больше, чем было призвано весной текущего года", - сказал он.

По его словам, осенний призывной наряд на регион - 100 человек, но с учетом пожеланий руководства республики и военного комиссариата региона он был увеличен.

Даурбеков подчеркнул, что ребята из республики будут служить в различных родах войск и в различных округах. "Они будут служить в Воздушно-десантных войсках, Военно-воздушных силах, Сухопутных, Железнодорожных войсках и Нацгвардии", - сказал вице-премьер.

По словам Даурбекова, у региона большой призывной потенциал - около 12 тыс. человек. "Добровольцев, желающих пройти срочную службу в 3-4 раза больше, чем призывается из региона", - сказал он. По данным Даурбекова, первая группа новобранцев из республики должна отправиться на службу в середине октября. В 2016 году из Ингушетии было призвано 550 юношей.

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