Минобороны опровергло заявления главы Генштаба ВСУ о размещении войск в Белоруссии

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Все российские военные, участвовавшие в маневрах "Запад-2017", вернулись в пункты постоянной дислокации, обвинения начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктора Муженко не соответствуют действительности. Об этом заявил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ранее в интервью Reuters Муженко заявил, что Россия якобы оставила войска после проведения учений "Запад-2017" на территории Белоруссии.

"Что же касается подразделений российских войск, принимавших участие в совместном стратегическом учении "Запад-2017", все они вернулись в пункты постоянной дислокации", - сказал Конашенков.

По его словам, заявление Муженко о "спрятанных" в Белоруссии российских войсках "демонстрирует всю глубину деградации Генштаба Украины и профнепригодности его руководителя".

Конашенков отметил, что "невладение оперативной обстановкой на удалении сотен километров от столицы собственной страны и фантазии о численности находящихся там войск - повод для немедленного увольнения такого начальника Генштаба". "Если это и есть результат проводимого под руководством США и Североатлантического альянса перехода украинских вооруженных сил на стандарты НАТО, то, как говорится, и натовский флаг вам в руки. В таком состоянии украинская армия является прямой и явной угрозой, прежде всего, для самого НАТО", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Стратегические российско-белорусские учения "Запад-2017" проходили на территории РФ и Белоруссии с 14 по 20 сентября. В них были задействованы до 12,7 тыс. военных. Как сообщалось ранее, последний эшелон с российскими военными, принимавшими участие в маневрах, покинул территорию Белоруссии в четверг, 28 сентября.