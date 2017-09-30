Будущие военные летчицы приняли присягу в Краснодаре

КРАСНОДАР, 30 сентября. /ТАСС/. Шестнадцать будущих военных летчиц в субботу приняли присягу в Краснодарском авиационном училище, где в этом году был проведен первый набор девушек.

"Вы добились права быть курсантами именитого Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Вы показали себя достойными, лучшими из лучших", - обратился к девушкам начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Он отметил, что каждой курсантке был вручен ценный подарок от министра обороны Сергея Шойгу. "Пусть они станут символом начала нового времени в вашей жизни, новых перспектив и возможностей", - заключил генерал.

Депутат Госдумы, Герой России, космонавт Елена Серова пожелала курсанткам упорства, стойкости и настойчивости.

"Глубоко убежден, что ваш выбор стать офицерами-летчиками не случаен. Уверен, что вы полны решимости приложить все силы на дело служения Российской Федерации", - сказал врио главкома Воздушно-космических сил России генерал-лейтенант Сергей Дронов.

Он подчеркнул, что по окончании училища девушек ждут в объединениях, соединениях и воинских частях Воздушно-космических сил. "Именно вам, будущим офицерам, предстоит осваивать новейшие образцы авиационной техники, обеспечивать военную безопасность страны, приумножать ратную славу авиации России", - заключил Дронов.

Генерал также озвучил адресованные будущим военным летчицам слова президента РФ Владимира Путина: "Будущее обороны России будет обеспечено вами!"

После церемонии присяги девушки высадили на территории училища символическую аллею из 16 деревьев и заложили капсулу с обещанием самим себе, которую предполагается открыть через пять лет.

О наборе летчиц

Решение о приеме девушек на летные специальности в училище в Краснодаре было принято министром обороны, который сообщил о наборе 12 августа.

Изначально были зачислены 15 человек, список сформировали на итоговом заседании приемной комиссии 23 сентября. Позднее, 28 сентября, стало известно, что в училище была зачислена 16-я девушка, которой не хватило всего одного балла. Ее приняли на обучение по приказу главы Минобороны. Еще 14 абитуриенток были зачислены в резерв.