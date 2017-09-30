Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Будущие военные летчицы приняли присягу в Краснодаре

Армия и ОПК
30 сентября, 14:47 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 30, сентября. /ТАСС

Курсантки высадили на территории училища символическую аллею из 16 деревьев и заложили капсулу с обещаниями, которую планируется открыть через пять лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 30 сентября. /ТАСС/. Шестнадцать будущих военных летчиц в субботу приняли присягу в Краснодарском авиационном училище, где в этом году был проведен первый набор девушек.

Смотрите также
Ксения Колесова мечтает о военной авиации с семи лет

Допуск в небо: какие девушки стремятся стать военными летчицами

"Вы добились права быть курсантами именитого Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Вы показали себя достойными, лучшими из лучших", - обратился к девушкам начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Он отметил, что каждой курсантке был вручен ценный подарок от министра обороны Сергея Шойгу. "Пусть они станут символом начала нового времени в вашей жизни, новых перспектив и возможностей", - заключил генерал.

Депутат Госдумы, Герой России, космонавт Елена Серова пожелала курсанткам упорства, стойкости и настойчивости.

"Глубоко убежден, что ваш выбор стать офицерами-летчиками не случаен. Уверен, что вы полны решимости приложить все силы на дело служения Российской Федерации", - сказал врио главкома Воздушно-космических сил России генерал-лейтенант Сергей Дронов.

Смотрите также

Солдаты Джейн: девушки, решившие служить в российской армии

Он подчеркнул, что по окончании училища девушек ждут в объединениях, соединениях и воинских частях Воздушно-космических сил. "Именно вам, будущим офицерам, предстоит осваивать новейшие образцы авиационной техники, обеспечивать военную безопасность страны, приумножать ратную славу авиации России", - заключил Дронов.

Генерал также озвучил адресованные будущим военным летчицам слова президента РФ Владимира Путина: "Будущее обороны России будет обеспечено вами!"

После церемонии присяги девушки высадили на территории училища символическую аллею из 16 деревьев и заложили капсулу с обещанием самим себе, которую предполагается открыть через пять лет.

О наборе летчиц

Решение о приеме девушек на летные специальности в училище в Краснодаре было принято министром обороны, который сообщил о наборе 12 августа.

Изначально были зачислены 15 человек, список сформировали на итоговом заседании приемной комиссии 23 сентября. Позднее, 28 сентября, стало известно, что в училище была зачислена 16-я девушка, которой не хватило всего одного балла. Ее приняли на обучение по приказу главы Минобороны. Еще 14 абитуриенток были зачислены в резерв.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Краснодарский край
Персоны
Серова, Елена Олеговна Шойгу, Сергей Кужугетович Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла старейшая актриса "Табакерки" Наталия Журавлева
2
Кудрин: новые санкции США несут для России имиджевые риски
3
Мужчина с ножом напал на прохожих на северо-востоке Москвы
4
Задержан подозреваемый после инцидента с трапом в аэропорту Пулково
5
Военный, расстрелявший сослуживцев в Приамурье, родом из Дагестана
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Донской: сооружение Крымского моста оказывает минимальное воздействие на экологию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама