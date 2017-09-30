Будущие военные летчицы приняли присягу в Краснодаре

Абдулатипов наградил медалью отца дагестанца, спасшего девушку в Москве ценой своей жизниОбщество 30 сентября, 14:57
Кудрин назвал новый проект бюджета реалистичным и надежнымЭкономика и бизнес 30 сентября, 14:50
Крамник опустился на пятое место в рейтинге FIDE, Карякин - на 12-еСпорт 30 сентября, 14:31
Около 1,5 тыс. человек приняли участие в церемонии открытия памятника Николаю II в БоснииОбщество 30 сентября, 14:30
Жуков: отчет по борьбе с допингом комиссии ЮНЕСКО является благоприятным для РоссииСпорт 30 сентября, 14:12
Мещеряков: "Локомотив" не испытает проблем с финансовым fair playСпорт 30 сентября, 14:05
Карачаево-Черкесия празднует 25-летиеВ стране 30 сентября, 14:04
Медведев поздравил актера Юрия Каюрова с 90-летиемКультура 30 сентября, 14:02
Жуков: WADA подведет итоги аудита РУСАДА в течение месяцаСпорт 30 сентября, 14:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 30 сентября. /ТАСС/. Шестнадцать будущих военных летчиц в субботу приняли присягу в Краснодарском авиационном училище, где в этом году был проведен первый набор девушек.
"Вы добились права быть курсантами именитого Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Вы показали себя достойными, лучшими из лучших", - обратился к девушкам начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.
Он отметил, что каждой курсантке был вручен ценный подарок от министра обороны Сергея Шойгу. "Пусть они станут символом начала нового времени в вашей жизни, новых перспектив и возможностей", - заключил генерал.
Депутат Госдумы, Герой России, космонавт Елена Серова пожелала курсанткам упорства, стойкости и настойчивости.
"Глубоко убежден, что ваш выбор стать офицерами-летчиками не случаен. Уверен, что вы полны решимости приложить все силы на дело служения Российской Федерации", - сказал врио главкома Воздушно-космических сил России генерал-лейтенант Сергей Дронов.
Он подчеркнул, что по окончании училища девушек ждут в объединениях, соединениях и воинских частях Воздушно-космических сил. "Именно вам, будущим офицерам, предстоит осваивать новейшие образцы авиационной техники, обеспечивать военную безопасность страны, приумножать ратную славу авиации России", - заключил Дронов.
Генерал также озвучил адресованные будущим военным летчицам слова президента РФ Владимира Путина: "Будущее обороны России будет обеспечено вами!"
После церемонии присяги девушки высадили на территории училища символическую аллею из 16 деревьев и заложили капсулу с обещанием самим себе, которую предполагается открыть через пять лет.
Решение о приеме девушек на летные специальности в училище в Краснодаре было принято министром обороны, который сообщил о наборе 12 августа.
Изначально были зачислены 15 человек, список сформировали на итоговом заседании приемной комиссии 23 сентября. Позднее, 28 сентября, стало известно, что в училище была зачислена 16-я девушка, которой не хватило всего одного балла. Ее приняли на обучение по приказу главы Минобороны. Еще 14 абитуриенток были зачислены в резерв.