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Российские ВКС уничтожили более 2,35 тыс. боевиков в Сирии за десять дней

Армия и ОПК
30 сентября, 15:51 дата обновления: 30 сентября, 16:09 UTC+3

В Минобороны РФ подчеркнули, что с 19 по 29 сентября террористы понесли от ударов российской авиации самые серьезные потери за последние несколько месяцев

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© Вадим Гришанкин/Управление пресс-службы и информации Минобороны России/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Правительственные войска Сирии совместно с ВКС России завершают операцию на востоке провинции Дейр-эз-Зор по окружению и уничтожению крупной группировки "Исламского государства" (запрещена в РФ) численностью 1,5 тыс. человек, вторгшейся с территории Ирака.

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Операция ВС РФ в Сирии. Досье

Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В настоящее время сирийскими войсками при поддержке ВКС России завершается операция по окружению и уничтожению вторгшейся с территории Ирака крупной группировки (более 1,5 тыс.) боевиков ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства" - прим. ТАСС) на востоке провинции Дейр-эз-Зор", - сказал он.

Генерал подчеркнул, что продолжавшиеся на протяжении последней недели попытки наступления ИГ и "Джебхат ан-Нусры" (группировка запрещена в РФ) на западе и востоке Сирии завершились провалом и террористы "понесли самые серьезные потери за последние несколько месяцев".

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По его словам, с 19 по 29 сентября российские ВКС уничтожили в Сирии более 2,35 тыс. боевиков. При этом свыше 400 из них были экстремистами из России и стран СНГ. Также было уничтожено большое количество техники террористов.

Конашенков также заявил, что среди убитых 16 полевых командиров различных уровней.

"Уничтожено 67 опорных пунктов, 27 танков, 21 установка реактивных систем залпового огня (РСЗО), 149 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами ДШК ("тачанок"), 17 "джихад-мобилей" и 51 склад боеприпасов", - перечислил Конашенков.

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